Halden-dødsfallet: To menn fortsatt på sykehus – er ikke livstruende skadd

NTB

To av mennene som ble funnet bevisstløse i en leilighet i Halden lørdag, er fortsatt på sykehus. De er ikke livstruende skadd, skriver Dagbladet.

Tre menn ble lørdag funnet bevisstløse i en leilighet i Halden sentrum. Én av de tre mennene ble bekreftet død på stedet, mens de to andre ble sendt til sykehus, der de fortsatt er. En fjerde person som var til stede i leiligheten, en kvinne, var bevisst.

– Det var et nachspiel. Hun har sagt at hun gikk og la seg, og at hun, da hun våknet, fant de tre andre bevisstløse, sier politiadvokat Marte Sofie Kjellesvig til Dagbladet.

Politiet mistenker fortsatt at det er snakk om en narkotikarelatert overdose og gikk søndag ut og advarte om mulig farlige medikamenter i omløp.

– Det er fremdeles et dødsfall som etterforskes, men ingen er mistenkt for noe. Per nå er dette en trist og tragisk hendelse, men vi prioriterer høyt å finne ut hva slags stoffer som har vært involvert, sier Kjellesvig.

Politiet vet ennå ikke hva slags medikamenter det skal være snakk om.