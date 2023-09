NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, mandag 25. september.

Landsstyremøte i Arbeiderpartiet

Landsstyret i Arbeiderpartiet møtes etter at partiet før første gang siden 1924 mistet tittelen som landets største parti i årets kommunevalg. Partileder og statsminister Jonas Gahr Støre innleder møtet med en tale klokken 11.15.

Leder i Ukrainas Røde Kors kommer til Oslo

Maksym Dotsenko, leder for Røde Kors Ukraina, kommer til Oslo. Her skal han møte statsminister Jonas Gahr Støre og kronprins Haakon. Dotsenko besøker Oslo i forbindelse med et internasjonalt møte om humanitær innsats i Ukraina som avholdes i Oslo rådhus.

Endelig frist for investorer til å komme med bud under kapitalinnhentingen til SAS

I dag går den endelige budfristen ut for potensielle investorer i SAS' kapitalinnhenting. Selskapet håper å hente inn 9,5 milliarder svenske kroner. Kapitalutvidelsen er en del av selskapets redningsaksjon, kalt SAS Forward. Flyselskapet er for tiden under konkursbeskyttelse i USA.

Drapsdømt britisk sykepleier kan få ny rettssak

Britisk påtalemyndighet skal avgjøre om sykepleieren Lucy Letby skal stilles for retten for drapstiltaler som juryen i den første rettssaken ikke klarte å komme med kjennelser for. Letby ble i august dømt til livsvarig fengsel for drap på sju nyfødte barn og drapsforsøk på seks andre.

Kvinnelandslaget forbereder seg til nasjonsligakamp mot Portugal

De norske kvinnene trener før nasjonsligakampen mot Portugal tirsdag. Kampen er den første i gruppespillet i nasjonsligaen. Norge er i gruppe A2 med nevnte Portugal, Østerrike og Frankrike. Kampen mot Portugal starter klokken 19.15 på Estádio Cidade de Barcelos. Caroline Graham Hansen må stå over kampen med en skade.