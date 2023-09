Nytt rettsmøte for Bhatti i Pakistan på tirsdag

Det blir et nytt rettsmøte tirsdag i Pakistan i utleveringssaken mot Arfan Bhatti . Her avbildet sammen med sin advokat John Christian Elden i Oslo tingrett ved en tidligere anledning. Foto: Vidar Ruud / NTB Les mer Lukk

NTB

Etter at dommeren ikke møtte opp til et rettsmøte i Bhatti-saken i Pakistan torsdag, er det berammet et nytt møte førstkommende tirsdag.