Solberg foreslår at ektemannens verdipapirkonto skal overvåkes hvis hun blir statsminister igjen

Høyre-leder Erna Solberg foreslår at ektemannen Sindre Finnes' verdipapirkonto må overvåkes hvis hun blir statsminister igjen. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

NTB

Hvis Erna Solberg (H) blir statsminister igjen, foreslår hun at hennes ektemann Sindre Finnes verdipapirkonto skal overvåkes.

Høyre-lederen foreslår at enten hun, eller partiet Høyre, kan dekke kostnadene med å overvåke Sindre Finnes dersom hun blir statsminister igjen, skriver Dagbladet.

– Da må han flytte pengene sine over i aksjefond eller andre ting som ikke kan handles med så direkte. Og vi må ha en måte å sikre at det ikke er bevegelse på hans VPS-konto, sier Solberg til avisen.

Hun sier at det av personvernmessige grunner ikke kan være ansatte ved Statsministerens kontor som etter en eventuell valgseier i 2025 skal passe på Finnes.

– Vi må sørge for at andre tar den jobben, og at vi kan offentliggjøre det de gjør, sier Solberg.

Hun innrømmer at det kan høres rart ut at hennes ektefelle må finne seg i en løpende, offentlig oversikt av sin VPS-konto.

– Ja, det skjønner jeg. Men samtidig er det nettopp dette jeg får mange spørsmål om hvorfor jeg ikke har gjort. Jeg mener det ville vært rart med så mye mistillit mot Sindre som noen mener jeg burde hatt. Dette er en helt spesiell situasjon, og det gjøres for å bygge tilliten til meg, sier Solberg.