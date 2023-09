Fortsatt prisstigning på ved

NTB

I fjor var det rekordpriser på ved. I år stiger prisene også kraftig. Skogbranner, barkebilleangrep og importstans fra Russland er noen av årsakene.

Norsk Ved – et forum for vedprodusenter – har gjennomført en undersøkelse blant sine rundt 3000 medlemmer. Undersøkelsen viser at prisene trolig øker 10 til 12 prosent fra i fjor til i år.

Det er langt mer enn konsumprisindeksen som nå ligger på 4,8 prosent, skriver VG.

– Kostnadene for vedprodusentene har økt, ikke minst har prisene på råvirke av bjørk økt svært mye. Dette må de ta inn i form av økte priser, sier fagansvarlig Øyvind Stranna Larsen i Norsk Ved til avisen. Det våte sommeren har også gjort det vanskelig for flere av produsentene.

I fjor var gjennomsnittsprisen for en 60 liters sekk med bjørkeved 111 kroner. Øker prisen med 10 prosent vil den i år koste 122 kroner.

Om prisstigningen fortsetter avhenger også av hvor kald vinteren blir, og ikke minst strømprisene.