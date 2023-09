Politiet skjøt varselskudd under trusselsituasjon i Karasjok

NTB

Politiet måtte søndag kveld fyre av varselskudd mot en beruset mann i 70-årene i Karasjok. Mannen oppførte seg truende mot både brannmannskaper og politiet.

Situasjonen oppsto etter at mannen først oppførte seg truende mot brannmannskaper som hadde rykket ut etter et branntilløp i mannens bolig.

Brannvesenet meldte fra til politiet, som rykket ut med to patruljer og til slutt pågrep mannen og satte ham i arresten, skrev Finnmark politidistrikt på X klokken 22.35 søndag kveld.

Men pågripelsen skjedde ikke uten dramatikk.

– Han kom ut med to kniver og gikk mot patruljen. Da ble det avfyrt et varselskudd i bakken for å få ham til å avstå, sier operasjonsleder Martin Marum i Finnmark politidistrikt til VG.