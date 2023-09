Nye DNA-spor klare i Tengs-saken

Tiltaltes forsvarer Stian Kristensen og Stian Bråstein vil ikke gå inn på hva som kommer fram i de nye DNA-analysene av strømpebuksen til Birgitte Tengs, som skal legges fram for lagmannsretten neste uke. Foto: Annika Byrde / NTB

NTB

Resultatene fra nye DNA-prøver i Tengs-saken viser spor etter den tiltalte Johny Vassbakk. Men også biologisk materiale fra andre menn.

Svarene på nye undersøkelser av et område på strømpebuksen til Birgitte Tengs kom i forrige uke og er klare for å bli lagt fram i retten, skriver TV 2 søndag.

Mandag begynner en hel ukes gjennomgang av DNA-sporene i ankebehandlingen av den 28 år gamle saken.

Etter behandlingen i tingretten ble en del av materialet fra strømpebuksen til den drepte jenta undersøkt på nytt. Prøvene ble sendt til nye analyser hos det rettsmedisinske instituttet NFI i Nederland. Forsvarene har hentet inn en ny DNA-ekspert som vitne i saken, Ate Kloosterman, som nettopp er fra dette instituttet.

Statsadvokat Nina Grande nevnte noen av de foreløpige resultatene under sitt innledningsforedrag da ankesaken startet 5. september. Hun trakk fram at det er funnet spor i prøvene som stemmer overens med tiltaltes markører.

Forsvarerne reagerte og mente aktoratet ikke burde nevne prøvesvarene før alle var klare. Nå foreligger imidlertid alle svarene, melder TV 2. DNA-mengdene er små og under grensen for hva som vanligvis analyseres. Funnene skal blant annet vise DNA fra to andre ukjente mannlige profiler enn den tiltalte 52-åringen.

Forsvarerne til Vassbakk vil ikke kommentere de nye funnene før de legges fram i retten.

– Det er jo funnet biologisk materiale fra andre menn også her, sier Stian Kristensen til kanalen.