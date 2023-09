Rørosbanen måtte stenge på grunn av overvann

NTB

Rørosbanen ble søndag formiddag stengt fordi en stikkrenne hadde gått tett. Først søndag kveld ble trafikken gjenopptatt.

Bane Nor opplyser at reisende fortsatt må belage seg på forsinkelser og innstillinger som følge av stengningen.

Selskapet skrev tidligere søndag på sine nettsider at det var snakk om et ras, men pressevakt Olav Nordli opplyste til NTB at det var snakk om et rør under jernbanen som hadde gått tett. Dermed ble det overvann på jernbanesporet.

– Det må graves opp og byttes ut før trafikken kan fortsette, forklarte Nordli.