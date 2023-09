NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natten.

Partene i Hollywood-streiken fortsetter samtalene

I dag møtes representanter for manusforfatterne og de store Hollywood-studioene for fjerde dag på rad for å prøve å få en avtale som gjør slutt på streiken. Det meldte nyhetsbyrået Reuters i natt norsk tid.

Writers Guild of America (WGA) og Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP) har nå vært i konflikt i 145 dager. AMPTP representerer blant annet Walt Disney og Netflix.

Eksplosjon ved hus sør for Stockholm

Ingen ble skadd da en gjenstand eksploderte ved et hus i Huddinge, sør for Stockholm. Store politistyrker letter etter en eller flere gjerningspersoner.

Meldingen om hendelsen i Glömsta kom rett etter klokka 2 i natt En person er observert løpende fra stedet, opplyser politiet.

Norge fordømte Russland i FN

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) holdt i natt norsk tid Norges innlegg i FNs hovedforsamling. Sentralt sto fordømmelsen av Russlands invasjon av Ukraina.

Tvinnereim la i innlegget under FNs 78. hovedforsamling vekt på FN som en hjørnestein i norsk utenrikspolitikk, og at respekt for internasjonal rett er en hovedinteresse for Norge.

Mange mistet lappen etter råkjøring i Vestfold

14 personer har det siste døgnet blitt målt til hastigheter langt over fartsgrensen på E18 i Vestfold. Den raskeste ble målt til 183 km/t. Halvparten av dem som ble tatt, var menn i 20-årene.

Politiet opplyser til NTB at Utrykningspolitiet (UP) har prioritert E18 i Vestfold, da dette er en strekning de vet det kjøres hardt på.

MC-fører døde i ulykke ved Sandvika

En mannlig MC-fører omkom sent i går kveld i en MC-ulykke på E18 ved Sandvika i Bærum. Årsaken til ulykken er det for tidlig å si noe om. Veien var i natt stengt i flere timer etter ulykken.

Politiet opplyser at det vil bli foretatt grundige undersøkelser på ulykkesstedet. Det vil også bli gjort vitneavhør, samt innhenting av videobilder.

Ruud sørget for Europas første poeng

Etter en miserabel start for Europa-laget i Laver Cup bidro Casper Ruud med et lyspunkt med seier 7-6, 6–2 over amerikanske Tommy Paul. Kampen ble spilt i Vancouver i Canada i natt norsk tid.

Første sett, som strakte seg over nesten én time, ble jevnt og gikk til tiebreak, som Ruud til slutt vant 8–6. I andre sett fikk nordmannen en noe lettere reise, og vant settet 6–2. Ruuds seier ga Europa to poeng, og stillingen i Laver Cup er dermed 2–6.