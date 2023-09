To ungdommer pågrepet for ran og ransforsøk i Oslo

NTB

To gutter under 18 år ble natt til søndag pågrepet for ran og ransforsøk på Holmen og Smestad i Oslo. Ingen skal ha kommet fysisk til skade i hendelsene.

Politiet fikk natt til søndag flere meldinger om at personer hadde blitt ranet og forsøkt ranet av en maskert ungdomsgjeng på Holmen og Smestad i Oslo. Til NRK opplyser politiet at to gutter under 18 år er pågrepet.

De fornærmede har blitt fratatt blant annet klokker og lommebøker, opplyser politiet til VG. Operasjonsleder Alexander Østerhaug sier at et vitne har forklart at det ble brukt kniv eller en skarp gjenstand, men at dette ikke er bekreftet.

– Ingen skal ha kommet fysisk til skade, sier Østerhaug til NRK.

I søket etter gjerningspersonene tok politiet blant annet i bruk helikopter og droner.

– Vi ga oss etter noen timer da vi fikk kontroll på to av dem. Mest sannsynlig er det to som har sluppet unna, sier Østerhaug.