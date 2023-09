Kraftig prishopp på olivenolje

Prisen på olivenolje har økt kraftig i løpet av de to siste årene, blant annet som følge av tørke i Spania. Foto: Frank May / NTB

På to år har prisen på olivenolje økt med rundt 50 prosent, ifølge SSB. Tørke i Spania bidrar til den kraftige prisveksten.

– Olivenolje er faktisk den matvaren som basert på SSBs kategorier har steget mest i pris de siste to årene, sier seksjonsleder Espen Kristiansen i Statistisk sentralbyrå til E24.

Fra august 2021 til august 2023 har prisen på olivenolje, ifølge SSBs prisstatistikk, steget med 49,5 prosent.

For to år siden kunne én liter olivenolje av merket Ybarra – blant Norges mest solgte olivenoljer – handles for 98,90 kroner hos nettbutikken Oda. I dag koster samme vare 164,30 kroner. Det er en prisøkning på 66 prosent.

Årsaken til forskjellen mellom SSBs prisøkning og priseksempelet hentet fra Oda, er at SSB baserer sine konsumprisindekser på et veid gjennomsnitt av alle olivenoljene de største dagligvarebutikkene selger.

En rapport fra det amerikanske landbruksdepartementet USDA peker ut tørken i Spania som en av årsaken til prisveksten. Det er også bekymring for at situasjonen forverres dersom produksjonen går ned i Hellas og Italia, som er to av de andre store, europeiske olivenoljeprodusentene.