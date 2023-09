E6 blir stengt i månedsvis etter skredet ved Göteborg

Et dronebilde fra stedet viser at veien har fått store skader. Ifølge Aftonbladet er området som er rammet tilsvarende 32 fotballbaner. Foto: Adam Ihse / TT / NTB

NTB

Det ligger an til trafikkaos i lang tid på E6 nord for Göteborg. Svenske myndigheter varsler at E6 vil være stengt i mange måneder på rasstedet.

Et stort jordskred førte til at veien raste ut og åpnet et flere hundre meter bredt hull. Fire biler og en buss kjørte ned i hullet, og tre personer ble brakt til sykehus.

De tre har lettere bruddskader, opplyser politiets talsperson Fredrik Flyberg til SVT.

Nødetatene ble varslet om den dramatiske hendelsen ved Stenungsund klokka 1.45 natt til lørdag, og en stor redningsaksjon ble satt i gang.

Kraftig regn kan ha bidratt til hendelsen, men svensk politiet etterforsker også om sprengninger på en byggeplass i området kan ha hatt innvirkning.

Det svenske Trafikverkets regiondirektør Jörgen Einarsson sa på en pressekonferanse lørdag ettermiddag at han ikke kan antyde hvor lang tid oppryddingen etter det store jordskredet vil ta.

– Men det kommer til å ta mange måneder, det kan vi være sikre på, sa han.

Gigantisk hull

Skredområdet er målt til 700 ganger 200 meter, opplyste den svenske redningstjenesten på pressekonferansen.

I tillegg til selve veien, er en Burger King-restaurant, en Byggmax-butikk og en bensinstasjon rammet av ødeleggelsene. Skredet har medført av veien har flyttet seg, og det har oppstått en grop. Flere personer ble dratt med i raset. Noen kom seg ut på egen hånd, men andre måtte vinsjes ut med helikopter.

Svenske myndigheter anser skredområdet som svært farlig, siden det fortsatt er risiko for at masse kan rase ut.

– Å ta seg forbi politiets sperringer i området innebærer overtredelse av myndighetens påbud og kan gi bøter eller fengsel i opptil et år, skriver politiet på sin hjemmeside.

Dronebilder fra stedet viser at veien har fått store skader. De største ødeleggelsene ser ut til å ha skjedd i nærheten av bensinstasjonen, der en stor sprekk går over landskapet. Flere lastebiler i området har fått skader og står på skakke.

Ingen boliger skal være rammet. Stenungsund kommune har satt krisestab for å håndtere ulykken.

E6 ved Stenungsund er stengt i begge retninger etter at vedvarende regn har forårsaket et stort synkehull som flere personbiler og en buss kjørte i. Tre personer skal være skadd. Foto: Adam Ihse/TT / NTB

Sjekker sprenginger

Ifølge Expressen ble det tidligere i uken gjennomført flere sprengninger på en byggeplass i nærheten av rasstedet.

Ansatte ved byggeplassen i nærheten vil bli avhørt, men ingen personer er så langt mistenkt for noe ulovlig.

– En bedrift har sprengt i nærheten. Det er et eksempel på noe vi skal følge opp, for å etterforske om det kan være en sammenheng. Det er for tidlig å uttale seg om den saken, sier August Brandt, politiets pressetalsperson, ifølge Aftonbladet.

– Glad jeg står her uskadd

Michail Romanescu var en av flere sjåfører som sto parkert med lastebiler i området da raset gikk natt til lørdag.

– Plutselig så jeg hvordan asfalten begynte å slå sprekker. Da var det bare å legge på flukt. Jeg er bare glad for at jeg står her uskadd, sier han til Dagens Nyheter.

Romanescu sier hengeren er skadd, og at lastebilen ikke kan kjøres. En kollega av ham sier til avisen at han våknet og kjente hvordan alt rørte seg rundt ham.

– Jeg så trær falle og bakken liksom bare gli bort. Hamburgerrestauranten er helt ødelagt, huset er flyttet sikkert fem meter, sier han.

En tredje sjåfør, Uladzislau Miklash, sier til P4 Väst at han våknet da lastebilen hans begynte å gli ned i et hull.

Utsatt område

Håkon Heyerdahl, geotekniker og avdelingsleder i Norges geotekniske institutt, sier til VG at det er et større kvikkleireskred som har gått ved Stenungsund.

– Det er et større område som har flyttet seg. Dette er et stort kvikkleireskred. Det er heller ikke det første kvikkleireskredet som har gått i området. Området er ganske utsatt for skred, sier han.

Spesialtrent redningspersonell og hunder vil gjennom lørdagen søke gjennom området for å se om personer er tatt av skredet, men ifølge politiet er det ingenting som tyder på det.

P4 Väst melder at politikere og kommuneledelsen i Stenungsund satt i krisemøte i flere timer lørdag.

Trafikken blir foreløpig omdirigert langs vei 650. Trafikverket håper etter hvert å sende tungtrafikken langs E45.

– Det blir en utfordring. Det er ikke så lett å få trafikantene til å følge instruksjoner, sier Jörgen Einarsson i Trafikverket.