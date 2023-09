NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, lørdag 23. september.

Pave Frans besøker Frankrike

I dag er pave Frans i byen Marseille på middelhavskysten av Frankrike. Der skal han blant annet møte president Emmanuel Macron. Paven skal også holde en stor messe i velodromen i Marseille. Bakteppet for besøket er migrantkrisen som rammer den franske byen og flere andre middelhavsbyer.

Bunnoppgjør i Eliteserien

Det er duket for et særdeles viktig oppgjør i Eliteserien når Aalesund tar imot Stabæk til bunnoppgjør på Color Line stadion. Tangotrøyene ligger sist i Eliteserien med 11 poeng, mens de blå har 16 poeng, med to kamper mindre spilt. Ingen av lagene har tatt poeng på sine tre siste kamper.

Demonstrasjoner i Israel

Det er ventet nye demonstrasjoner mot regjeringens rettsreform i Israel, slik det har vært hver lørdag hele året. Kritikere mener at president Benjamin Netanyahu og regjeringens rettsreform vil svekke rettsvesenets uavhengighet og dermed også demokratiet i Israel.

Jakob Ingebrigtsen gifter seg

Det er duket for bryllup når Norges løpeprins Jakob Ingebrigtsen (23) får sin Elisabeth Asserson (23) i Bragernes kirke i Drammen. De to traff hverandre da de var 16 år gamle, og Asserson har vært fast følge under flere av Jakobs mesterskapssuksesser. I 2021 gikk løperen ned på kne i hjembyen Sandnes.