1200 kilometer med nedbør forsvinner – bedre vær i helgen

Et 1200 kilometer langt nedbørsområde preget fredag været i store deler av landet. Helgeværet blir mye bedre, men ikke for alle.

Nedbørsområdet som preget været sørpå fredag, var langt og relativt smalt. Tidlig på dagen strakk det seg helt fra Malmö i Sverige og over 1200 kilometer til nord for Mo i Rana i Norge.

Som så ofte velger meteorologen å dele landet opp i to.

Sør-Norge opp til Trøndelag:

– I dag skal det lette for veldig mange. Nedbørsfeltet beveger seg nord og litt øst. Mange områder som nå ligger i nedbørsfeltet, får det bedre utover dagen, Trøndelag må nok vente til i kveld, sier statsmeteorolog Iselin Skjervagen til NTB.

– Søndag blir enda finere

Denne positive uttalelsen til tross, det er ingen grunn til å pakke bort regntøyet for alle.

– Det er et lavtrykk utenfor kysten, som gjør at det kommer inn mer nedbør utover dagen i dag på Vestlandet. Også lørdag blir for mange preget av litt nedbør. Det er mulighet for nedbør ganske nær Oslo, kanskje noen drypp i Oslo også, men ikke noen store mengder. Det blir en ganske fin dag for mange.

Så kommer hviledagen, søndag altså.

– Søndag blir det enda finere for de som bor i Oslo, med mye sol og temperatur over 15 grader. Slik blir det helt til kvelden, da kommer det inn et nytt nedbørsområde, som kommer til å dekke store deler av Sør-Norge.

På Vestlandet og Sørlandet kommer regnværet inn noe tidligere på søndag.

Nord-Norge:

– Hvis vi ser på det store bildet, blir det av og på med regnbyger.

– Må utnytte oppholdsperiodene

Skjervagen prater med NTB fra kontoret på Meteorologisk institutt sin avdeling i Tromsø. Hun ser ikke helsvart på været i nord denne helgen.

– Det blir flere muligheter til å komme seg ut på tur i Nord-Norge også, med mange perioder med oppholdsvær. Nå er det veldig fint her med høstfarger på trærne. Fredag ettermiddag ser ut til å bli våtest, så blir det av og på både lørdag og søndag. Folk må utnytte oppholdsperiodene, og følge med på værradaren.

Værradaren finner man på yr.no under fanen merket «kart».