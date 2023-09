Ap-nestor Martin Kolberg mener partiet er i krise – vil ha SV i regjering

NTB

– At partiledelsen ikke vil kalle dette en krise, forsterker krisen, mener Martin Kolberg. Nå ber han Støre om å invitere SV inn i regjeringen.

– Valgresultatet er et historisk nederlag for Arbeiderpartiet. Framgangen til den samlede høyresiden, i størrelse og i bredde, har brakt oss inn i en krise, skriver tidligere partisekretær og stortingsrepresentant Martin Kolberg i et debattinnlegg hos NRK.

– At partiledelsen ikke vil kalle dette en krise, forsterker krisen, skriver han videre.

Martin Kolberg var partisekretær i Ap fra 2001 til 2009 og stortingsrepresentant for Buskerud fra 2009 til 2021, og han ble først ansatt i partiet i 1973.

Kommunevalget endte med at Høyre for første gang på nesten 100 år igjen er landets største parti, og Ap kan miste makten i en rekke store byer og kommuner.

Kolberg mener Ap må å ta initiativ til at SV kan gå inn i regjeringen slik at det dannes et flertall.

– Til de i SV som måtte mene at partiet ikke er strategisk tjent med å redde stumpene av Ap, vil jeg si: Dette handler ikke lenger om partitaktikk. Det handler om en skjebnestund for norsk venstreside – og dermed om hvordan landet vårt skal se ut de neste tiårene, skriver Kolberg.

Partisekretær Kjersti Stenseng er forsiktig med å kommentere regjeringsspørsmålet, utover å si at dette er diskusjoner som vil komme fram mot 2025. Hun understreker likevel at Ap gikk til valg i 2021 på en regjering som også inkluderte SV.