Omdømmeekspert: Erna Solberg helte olje på opprørt hav

Høyre-leder Erna Solberg under et intervju med NTBs journalister Marie De Rosa og Gunnhild Hokholt Bjerve om avsløringene av ektemannen Sindre Finnes aksjehandler. Intervjuet var et av 14 intervjuer Høyre-lederen ga i Høyres Hus i Oslo torsdag. Foto: Emilie Holtet / NTB

NTB

Eksperter på kommunikasjon og omdømme mener Erna Solberg gjenvant kontroll over situasjonen da hun valgte å stille til 16 enkeltintervjuer torsdag.

– Hun helte olje på opprørt hav, sier retorikkekspert Kjell Terje Ringdal.

Ringdal er førstelektor ved Institutt for kommunikasjon ved Høyskolen Kristiania. Han sier til NTB at Høyre-leder Erna Solberg framsto som om hun hadde gjenvunnet en slags hvilepuls, og som rolig og ærlig under intervjuene.

– Det ser ut til at håndteringen som de rundt Solberg nå gjør, er klok og smart. Jeg tror de har tenkt at de må roe situasjonen, at de må få pulsen ned. Denne saken vil fortsette, men de har tatt ut adrenalinet. De har dratt i håndbremsen, sier Ringdal til NTB.

Maratondag

– Dette er en maratondag for Erna, sa kommunikasjonssjef Cato Husabø Fossen til Medier24 om serien med intervjuer.

Han forklarte at metoden med enkeltintervjuer ble valgt fordi Erna Solberg selv ikke hadde noe nytt å bringe inn i saken, men at de opplevde at landets redaksjoner hadde svært mange spørsmål knyttet til aksjeskandalen som ble kjent fredag forrige uke.

– Sterk dame

– Hun er en ganske sterk dame, må jeg innrømme, sier professor emerita Peggy Brønn ved BI etter å ha sett flere av intervjuene torsdag.

Brønn, som har lang erfaring med omdømmevurdering, men også kriseledelse og krisekommunikasjon, synes Solberg framsto som en partileder som kjempet for sitt politiske liv.

– Hun klamrer seg fast og slipper ikke taket, sier Brønn, som samtidig sier at journalistene behandlet henne ganske pent under samtalene.

– Jeg sitter igjen med inntrykket at hun kunne ha vært mer ekte ydmyk. Hun snakker jo til det norske folket, ikke til partiet. Partiet støtter henne jo, så hun kunne ha vært mer rettet mot folket, sier Brønn videre.

Læringsprosess

Førsteamanuensis Thor Øivind Jensen har i mange år undervist og forsket på omdømme og forbrukertilknytning på Universitetet i Bergen. Han viser til at alle sakene om inhabilitet og handel med aksjer er en relativt ny problemstilling i norsk politikk, for både velgere, mediene og politikerne selv med sine familier.

For et par tiår siden var det helt vanlig at både stortingspolitikere og regjeringsmedlemmer kunne eie aksjer i norske selskaper uten at det svekket befolkningens tillit til dem som politiker, sier Jensen.

– Vi er i en læringsprosess hvor dette er blitt mye mer formalisert. Nå er vi gradvis kommet dit at vi synes det er et problem, og så har vi ikke verktøy for å håndtere dette, sier Jensen.

Hans oppfatning av Høyre-lederens intervjumaraton torsdag er at saken er mer dempet.

– Det er imidlertid ikke bra nok til at saken legger seg. Det har ikke løst problemet for Solberg – til det er det altfor mange dyktige journalister, sier han.

Tilbake til sin stil

Retorikkekspert Ringdal mener Solberg, ved å komme mediene i møte som hun gjorde torsdag, på et overraskende vis er kommet tilbake til det som er hennes stil. Med en ro, avvæpnede svar og råd om ikke å ta noen forhastede beslutninger nå.

– Det mener jeg var smart i stedet for å bli med på dette utforrennet Det hun sier er: Nå må vi bare vente litt og tenke. Så skal jeg foreta mine diskusjoner på hjemmebane, og så må Høyre ta sine beslutninger, sier Ringdal.

I tillegg til alle enkeltintervjuene, stilte Solberg også opp i Dagsrevyen og Debatten på NRK.