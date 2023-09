Prinsesse Märtha Louise fyller 52 år – feirer privat og med tildeling

NTB

Nyforlovede prinsesse Märtha Louise fyller 52 år fredag. Da blir det feiring og kunngjøring av hvem som får midler fra fondet hennes i år.

Prinsesse Märtha Louises Fond ble opprettet rett før ettårsdagen hennes i 1972. Hvert år markerer hun bursdagen sin med å bruke avkastningen av fondets kapital til å støtte tiltak i Norge til glede for barn med funksjonshemning.

I tillegg skal hun feires, men detaljene rundt fødselsdagen er ikke offentliggjort.

– Fødselsdagen feires privat, opplyser kommunikasjonssjef Guri Varpe ved Slottet i en sms til NTB.

Da hun fylte 50 år for to år siden, var med kaffe på senga og kake, og i fjor var det også privat tilstelning.

Durek med Märtha-quiz

For en drøy uke siden kunngjorde prinsesse Märtha Louise og forloveden Durek Verrett at de skal gifte seg i august neste år. Samme dag bekreftet hans manager, Simon Eriksen Valvik, overfor TV 2 at flytteprosessen til Norge er i gang, etter tre år med tidvis avstandsforhold mellom Norge og Los Angeles.

– Han har gledet seg til å komme ut med dette. Det har vært mange spekulasjoner siden forlovelsen. Det er kjempefint å kunne dele den nyheten i dag, sier Valvik.

Valvik kommenterte også at det vil være veldig naturlig om Verrett blir norsk statsborger etter hvert.

Et døgn før prinsessens bursdag har for øvrig Verrett lagt ut flere spørsmål om forholdes sitt til Märtha på Instagram, der følgerne kan få gjette på hvor de to traff hverandre første gang , hvilken av døtrene hans som er hans favoritt, og detaljer rundt hans seksualitet.

Åpner litt opp

I november 2022 frasa Märtha Louise seg sine offisielle oppgaver for å bidra til et tydeligere skille mellom egne aktiviteter og tilknytningen til Kongehuset. Det hadde da vært noen år med kontroverser rundt både henne og Durek Verrett.

I forkant av 50-årsdagen i 2021 valgte for øvrig Märtha Louise og de tre døtrene å være med i dokumentarserien «Märtha». Hun sa at hun valgte å åpne opp og vise fram livet sitt for å justere inntrykket som mange har av henne.

– Det blir et fordreid bilde av meg der ute når det skal bli så sensasjonelt hele tiden. Så jeg kjente at det var viktig for meg å vise hvem jeg er, og hva jeg egentlig står for, uttalte hun da.

Ifølge Se og Hør har hun og forloveden nylig kjøpt bolig på Stabekk i Bærum, men det har de foreløpig ikke bekreftet offisielt.

I anledning forlovelsen kom det offisielle lykkønskninger fra både konge- og kronprinspar, som viser at de støtter prinsessens valg.

– Vi er glade for å få Durek Verrett inn i familien, og vi ser fram til å feire den store dagen sammen med dem, skrev kongeparet, mens kronprinsparet skrev at de gleder seg til å feire sammen med dem i Geiranger