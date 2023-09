NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natten.

Milliardpakke til Ukraina – uten langtrekkende raketter

USAs president Joe Biden har kunngjort en militær hjelpepakke på 325 millioner dollar, drøyt 3,5 milliarder kroner, til Ukraina. Pakken var varslet på forhånd, men Biden kom med bekreftelsen i forbindelse med et møte med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i Det hvite hus.

Ukraina har lenge ønsket seg Atacms-raketter, som har en rekkevidde på over 320 kilometer, men ifølge nyhetsbyrået AFP er ikke slike en del av den nye pakken. Biden kunne samtidig opplyse at de første amerikanske stridsvognene av typen M1 Abrams er ventet å ankomme Ukraina i neste uke.

Angivelig skyting ved pub i Sverige

Fire personer meldes å være skadd i en skyteepisode ved en pub i Sandviken i Norrland i Sverige. Minst to av dem er alvorlig skadd, ifølge en kilde.

Politiet opplyser at de etterforsker en alvorlig forbrytelse som skjedde på Hyttgatan. De ble varslet om hendelsen rett etter klokka 22. Sveriges Radio melder at det dreier seg om en skyteepisode ved en pub og at fire personer er skadd. En kilde opplyser til kanalen at minst to er alvorlig skadd.

Tunisisk tegner pågrepet etter karikatur

Tegneserieskaperen Tawfiq Omrane er pågrepet etter at han laget en tegning som angivelig gjør narr av Tunisias statsminister. Han kan få fengsel i ett år. Tegnerens advokat Anas Kadoussi opplyser at den tunisiske påtalemyndigheten har beordret pågripelsen.

– Politiet avhørte han i timevis uten at det var advokater til stede på mistanke om fornærmelser gjennom sosial nettverk, gjennom tegneserier som gjør narr av statsministeren, forteller Kadoussi.

Løve-mysterium i Serbia

En underernært løveunge er funnet i veikanten i Nord-Serbia. Nå jobber politiet med å finne ut hvordan den havnet der. Løveungen har blitt innlosjert i en dyrepark, etter at den ble funnet i utkanten av byen Subotica, nær grensa til Ungarn.

Sonja Mandic, sjefen for Palic dyrehage, forteller at løveungen, en hunn, var underernært og svekket. Den får nå intravenøs næring og behandling.

Tacosaus og -dip tilbakekalles

Santa Maria Norge kaller tilbake Cheddar Cheese Sauce og Santa Maria Dip Nacho Cheese Style på grunn av matsikkerhetsrisiko. Årsaken er matsikkerhetsrisiko knyttet til en bakterie.

Tilbakekallingen omfatter Cheddar Cheese Sauce 3kg med best før-datoer fra 01/06/2024 til 31/08/2024 og Dip Nacho Cheese Style 250g med best før-datoer fra 01/06/2025 til 31/08/2025.