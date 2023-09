Finansavisen: Sindre Finnes solgte aksjer før storstreik i Elkem

NTB

Sindre Finnes solgte alle sine aksjer hos arbeidsgiveren Norsk Industris medlemsbedrift Elkem kort tid før selskapet gikk ut i streik, melder Finansavisen.

Ifølge analyseverktøyet Tekinvestor fremkommer det at Sindre Finnes hadde kvittet seg med alle sine aksjer i Elkem 12. august i fjor, og kort tid før streiken ble offentliggjort. På samme tid jobbet han som fagsjef i Norsk Industri, skriver Finansavisen.

Finnes' eierpost i Elkem var på salgstidspunktet på 8.000 aksjer.

Gitt et etterslep på to-tre handelsdager fra da handler utføres til de vises i aksjonærlistene, ville Finnes ha solgt dagen før eller to dager før fristen for meglingen gikk ut.

Finnes' arbeidsgiver og part i meglingen, Norsk Industri, avkrefter at Finnes skal ha hatt innsyn i forhandlingene.

– Der var det ingen andre til stede enn de som satt i partenes delegasjoner. Navnene på de som var til stede, er oppført i Riksmeglers møtebok. Sindre Finnes var ikke med her, skriver administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

Sindre Finnes' advokat, Thomas Skjelbred i Elden Advokatfirma, har ikke svart på avisens henvendelse om forholdet.

Under Debatten på NRK torsdag fikk Erna Solberg spørsmål om de spesifikke aksjesalgene i Elkem.

– Jeg visste ikke om noe streik i Elkem. Spørsmålet om streik og når det blir streikeuttak sitter ikke spesielt nært Statsministerens kontor, sa Solberg.