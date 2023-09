Jon Øigarden, Nicolai Cleve Broch og Agnes Kittelsen må vente på omkamp

Tre av Norges mest profilerte skuespillere ble frifunnet etter å ha blitt saksøkt av det danske selskapet Panorama Agency. Nå må de møte til nok et basketak i det danske rettssystemet.

Trekløveret prøvde i lengre tid å komme til enighet med agentbyrået, men til slutt var det ingen vei utenom rettssalen.

Da saken var oppe til behandling sommeren 2022, vant trioen på alle punkter. Panorama Agency ble dømt til å betale saksomkostninger på til sammen 150.000 kroner.

Krevde honorar etter at kontraktene utløp

Striden handler om kontrakter og provisjonskrav etter kontrakttidens utløp.

Ifølge VG skal Panorama Agency ha forbeholdt seg retten til honorar i opptil halvannet år for innenlandsoppdrag, og opptil tre og et halvt år for utenlandsoppdrag, også etter at deres kontrakter med Jon Øigarden (52), Agnes Kittelsen (43) og Nicolai Cleve Broch (47) var utløpt.

22 skuespillere har bedt om hjelp



Panorama Agencys advokat, Bjarke Vejby, har tidligere forklart at skuespillerne forsøker å frigjøre seg fra sine forpliktelser før kontraktens utløp, og mener dette er brudd på inngåtte avtaler.

Norsk Skuespillerforbund (NSF) har de siste årene hjulpet til sammen 22 skuespillere som har havnet i trøbbel med det danske agentbyrået.

Forbundsleder Knut Alfsen har tidligere uttrykt overraskelse over at saken har havnet i retten, og over det de mener fremstår som press og trusler overfor skuespillere som ønsker å avslutte samarbeidet.

– Hadde jo vært fint å få denne saken ut av verden

Skuespiller Jon Øigarden. Foto: Erlend Aas / NTB Les mer Lukk

Panorama Agency har ifølge VG kontrakt med flere av de mest profilerte skuespillerne i Skandinavia; Kristoffer Hivju, Tobias Santelmann, Ellen Dorrit Pedersen, Anders Danielsen Lie, Marie Blokhus, Mariann Saastad Ottesen, John Carew og Dennis Storhøi.

Ankesaken skulle etter planen opp i Østre Landsret i København onsdag og torsdag denne uka. Nå er rettssaken utsatt på ubestemt tid på grunn av sykdom.

– Litt ergerlig, for det hadde jo vært fint å få denne saken ut av verden. Med det sagt, så vant vi jo på alle punkter i tingretten. Jeg er trygg, skriver Jon Øigarden i en SMS til VG.

– De kommer til å tape igjen

«God kveld Norge» på TV 2 snakket med Øigarden da det ble kjent at Panorama Agency anket dommen.

– De kommer til å tape igjen. For meg er dette ferdig, og jeg er ikke redd for en ny runde, sa skuespilleren som er kjent fra TV-seriene «Exit», «Mammon» og «Norsemen».

Både Nicolai Cleve Broch og Agnes Kittelsen har tidligere uttalt at de gjerne skulle ha vært konflikten foruten, men at de valgte å ta opp kampen i solidaritet med kolleger i bransjen. Målet var å få bukt med det som oppleves som en «ukultur» hvor skuespillere blir ofre for det de mener er «urimelige kontrakter».