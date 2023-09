Nå kan laboratorie- og radiologisvar bli lettere tilgjengelig

Regjeringen har sendt ut et forslag på høring som blant annet skal gjøre radiologisvar lettere tilgjengelig. Foto: Lise Åserud / NTB

NTB

Regjeringen vil gjøre laboratorie- og radiologisvar lettere tilgjengelig for pasientene og helsepersonell som trenger innsyn.

– Mange kjenner igjen løsningen fra da vi tok koronatest på teststasjon og fikk prøvesvaret på Helsenorge. Det var en effektiv og trygg måte å dele informasjon mellom pasient, laboratorium og leger. Sånne løsninger skal vi ha flere av fremover, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) i en pressemelding.

Departementet hennes har nå sendt ut forslag til endringer i kjernejournalforskriften på høring. Hensikten med forslaget er å gjøre laboratorie- og radiologisvar lettere tilgjengelig for helsepersonell og for pasientene.

I dag sendes laboratorie- og radiologisvar digitalt til helsepersonellet som har bestilt undersøkelsen. Det er ikke etablert en samlet, nasjonal oversikt over slike prøvesvar.

Annet helsepersonell som trenger innsyn i laboratorie- og radiologisvar for å gjøre jobben sin, må kontakte virksomheten der opplysningene er lagret, for eksempel, sykehus eller fastlege.

Helsepersonellet har ofte ikke tilgang på hvor relevante laboratorie- og radiologisvar er lagret, og mange av prøvesvarene er dermed i praksis utilgjengelig.

– Med dette forslaget blir det lettere for pasienten å få oversikt selv, i tillegg til at helsepersonell kan gjøre helt nødvendige søk og få en samlet oversikt over pasienters laboratorie- og radiologisvar, sier Kjerkol.