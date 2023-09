Eldre dame fikk håndsprit i stedet for avføringsmiddel av sykepleier

NTB

En eldre dame ved et bo- og omsorgssenter i Asker ba i august om medisiner mot magesmerter. En menneskelig feil gjorde at hun i stedet fikk håndsprit.

– Sykepleier på vakt forvekslet flasken med det mageregulerende preparatet med en flaske som inneholdt håndsprit, skriver pårørende i et brev til kommunen, ifølge Røyken og Hurums Avis.

– Min mor kjente på sviing/brenning og ubehag i hals og mage. Hun hadde smerter utover påfølgende dag, skriver den pårørende videre.

Det var natt til 31. august i år at hendelsen skjedde etter at beboeren på Gullhella bo- og omsorgssenter i Asker ba om medisiner mot magesmerter.

Virksomhetsleder Susanne Wollasch ved bo- og omsorgssenteret bekrefter at det ble gjort en forveksling.

– Ja, det stemmer. Vi har dessverre gitt håndsprit i stedet for et avføringsmiddel til en beboer. Forvekslingen ble heldigvis oppdaget med en gang. Sykepleier tok umiddelbart kontakt med legevakten, som kunne berolige med at dette ikke fikk store medisinske konsekvenser for beboeren. Vi beklager sterkt at vi har forvekslet medisin med håndsprit, sier Wollasch.

Hun sier at det er snakk om en menneskelig svikt, og ikke en systemsvikt.