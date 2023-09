Mindre skred over fylkesvei i Rogaland

NTB

Det har gått et mindre stein og jordskred over fylkesvei 503 ved Espeland i Bjerkreim. Veien er sperret på stedet, opplyser Veitrafikksentralen.

Polit i et opplyser at de fikk melding om et mindre stein og jordskred over fylkesvei 503 ved Espeland i Bjerkreim klokken 6 torsdag.

På X opplyser Veitrafikksentralen vest at skredet er cirka 10 meter bredt og 20 centimeter høyt. De opplyser videre at veien er sperret.

– Entreprenør er på vei for å rydde stedet, skriver Sørvest politidistrikt.