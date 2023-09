Kapital: John Fredriksen har blitt 222 millioner kroner rikere hver dag siden i fjor

Skipsreder John Fredriksen er nå god for 205 milliarder kroner, ifølge Kapital. Bildet er fra 2013. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

NTB

John Fredriksen er fortsatt øverst på Kapitals liste over Norges rikeste. Ifølge tidsskriftet har han blitt 222 millioner kroner rikere hver dag siden i fjor.

Den 79 år gamle skipsrederen er desidert øverst på Kapitals liste over Norges 400 rikeste personer. Han er ifølge tidsskriftet nå god for 205 milliarder kroner.

Det er en økning på 81 milliarder siden i fjor, noe som betyr at han har blitt 222 millioner kroner rikere hver dag i året som har gått.

Nummer to på listen, hedgefondforvalteren Ole Andreas Halvorsen (62), er god for 63 milliarder kroner, mens nummer tre, dagligvarebaronen Odd Reitan (72) som blant annet står bak Rema 1000, er god for 59 milliarder kroner.

Største fall på 15 år

Den samlede verdien på listen utgjør nå 1876 milliarder kroner. Dette er en nedgang fra 1884 milliarder kroner i fjor, tilsvarende et fall i verdiene på 0,5 prosent. Det er det største fallet på 15 år.

Disse betalte til sammen 2146 millioner kroner i skatt i 2021. Her er personer som er bosatt i utlandet utelatt. John Fredriksen er for eksempel bosatt på Kypros.

Av de 400 på listen er kun ti kvinner. Yuhong Jin Hermansen, som er enke etter Stavanger-forretningsmannen Folke Hermansen, er på topp med 4,75 milliarder kroner.

Haaland på listen

Som første norske fotballspiller har Manchester City-stjernen Erling Braut Haaland i år kommet inn på listen over Norges 400 rikeste. Kapital har beregnet hans formue til å være 1,8 milliarder kroner, og han kaprer med det en 240. plass på lista.

Kapital baserer anslagene sine på markedsverdiene i eiendelene til dem på listen. Det inkluderer blant annet aksjer, eiendommer, skip og andre investeringer, og ikke midlene de har tilgjengelig på bankkonto.