Dette er blant de ventede hendelsene i dag, torsdag 21. september.

Erna Solberg møter pressen

I dag skal Høyres partileder Erna Solberg møte pressen for å svare på spørsmål om aksjehandelen som ektemannen Sindre Finnes gjorde mens hun var statsminister. Partiets pressesjef Cato Husabø Fossen sier at hensikten med pressemøtet er å svare på flest mulig av de spørsmålene som fortsatt gjenstår i saken.

Norges Bank med rentebeslutning

Klokken 10 i dag offentliggjør Norges Bank sin beslutning om styringsrenten. Sentralbanksjef Ida Wolden Bache informerer deretter om rentebeslutningen. I forkant har flere økonomer sagt at de tror dagens antatte renteheving er den siste på en stund, og at toppen nå nås på 4,25 prosent.

Støre deltar på FNs høynivåuke

Høynivåuka i FN fortsetter, og hoveddebatten går videre. I dag blir det også et forberedende ministermøte for «Fremtidens toppmøte» i 2024 og et toppmøte om helsedekning for alle. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) skal blant annet ha et møte med FNs generalsekretær António Guterres i løpet av dagen, og kommende natt skal han etter planen holde et innlegg.

Zelenskyj møter Biden i Washington

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj skal møte USAs president Joe Biden i Washington D.C. Besøket finner sted samtidig som Biden forsøker å få Kongressen til å godkjenne en støttepakke til Ukraina til 140 milliarder kroner. Zelenskyj får muligheten til å be Kongressen personlig om mer støtte fra amerikanerne.

Molde og Glimt spiller kamper i utlandet

Molde og Bodø/Glimt innleder hvert sitt europeiske gruppespill utenlands i dag. MFK åpner puljespillet i europaligaen med en lang reise til bortemøtet med Qarabag i Aserbajdsjan. Kampen starter klokken 18.45. Klokken 21 skal Bodø/Glimt spille mot Lugano i Sveits i første runde av conferenceligaen.

Grace Bullen kjemper for bronse i bryting

I dag skal Grace Bullen (26) fra Fredrikstad i bronsekamp i 62-kilosklassen i serbiske Beograd. De fem beste i VM er sikret plass i sommer-OL neste år, som betyr at Bullen har to sjanser til å kvalifisere seg. Hvis hun taper bronsekampen i dag, får hun omkamp om OL-billett mot taperen av den andre bronsekampen.