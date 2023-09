Kommentator: Erna Solberg bør ta permisjon

NTB

Kommentator Jan Arild Snoen mener Erna Solberg umiddelbart bør ta permisjon som Høyre-leder og overlate ansvaret til nestleder Henrik Asheim.

Snoen har bakgrunn som både Frp- og Høyre-medlem, men er i dag uavhengig liberal skribent, kommentator og forfatter.

– Erna Solberg burde umiddelbart ta permisjon som Høyre-leder, sier kommentatoren til Dagsavisen.

Han mener at Høyres nestleder Henrik Asheim i praksis har fungert som partileder i Høyre de siste dagene, og at dette godt kan formaliseres og fortsette slik.

– Om noen måneder har vi et bedre bilde av hvor saken egentlig står, og om det er mulig for henne å ta over roret igjen og være statsministerkandidat i 2025. Akkurat nå har hun mer enn nok med å håndtere situasjonen, sier Snoen.