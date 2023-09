NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natten.

Polen slutter å sende våpen til Ukraina

Polen sender ikke lenger våpen til Ukraina, ifølge landets statsminister Mateusz Morawiecki. Bakgrunnen er kornkonflikten mellom landene.

Morawiecki sa dette i et intervju med TV-stasjonen Polsat News, ifølge det polske nyhetsbyrået PAP.

CNBC: Nær en løsning på streik i Hollywood

En løsning i konflikten mellom produsenter og manusforfattere i Hollywood kan være på plass allerede torsdag, opplyser kilder til CNBC.

Writers Guild of America (WGA), som har 11.500 medlemmer, gikk ut i streik i starten av mai i år.

Eksplosjoner i Kyiv

Det meldes i natt til torsdag om eksplosjoner i Ukrainas hovedstad Kyiv. Ifølge byens ordfører er strøm- og vannforsyning rammet i noen områder.

Vitner opplyser til nyhetsbyrået Reuters at nødetater har rykket ut til minst to steder. Det meldes også om eksplosjoner i andre deler av landet, som Kharkiv.

USA gir beskyttelse til venezuelanere

USA gir midlertidig unntak for utsendelse og arbeidstillatelse til nesten en halv million venezuelanere i landet. President Joe Biden har tatt avgjørelsen etter å ha vært under sterkt press fra andre demokrater, der den mest framtredende er New York-ordfører Eric Adams.

Venezuelanere som var i USA innen 31. juli i år, vil få midlertidig beskyttelse i 18 måneder. Mange millioner mennesker har flyktet fra Venezuela, som står i en økonomisk, institusjonell og sosial krise.

Hunter Biden for retten i oktober

Tirsdag 3. oktober må presidentsønn Hunter Biden møte i retten, tiltalt for våpenlovbrudd. Det skjer i en føderal domstol i Wilmington i delstaten Delaware.

Datoen ble bestemt av dommer Maryellen Noreika og ble kjent i natt norsk tid. Først ble saken berammet til 26. september, men flyttet til en uke senere etter ønske fra Bidens advokater, opplyser dommeren.

To siktet etter storbrann i Sandnes

To ungdommer er siktet etter at det i natt brant i flere sjøhus og en lekter på Hommersåk i Sandnes. Det var lenge fare for spredning til nærliggende bygninger. Like over klokken 1 kunne brannmannskapene melde at de hadde kontroll på brannen.

Minst et naust brant ned og det brant også blant annet i takkonstruksjonen på et bedriftsbygg i nærheten.

Kvinne hentet ut av bil i vannet

En kvinne som i natt ble hentet ut av en bil som havnet i vannet i Stranda kommune, er fraktet til sykehus. Skadeomfanget er ikke kjent. Ulykken skjedde på fylkesvei 60 mellom Stranda og Hellesylt.

Det var en stund usikkert om kvinnen var alene i kjøretøyet, og dykkere ble sendt i vannet for å avklare dette. De har imidlertid slått fast at det ikke var flere med.