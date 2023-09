Begge drapssiktede i Jonas-saken har advokater fra samme firma

Politiinspektør Odd Skei Kostveit under politiets pressekonferanse etter at nok en mann er pågrepet og siktet for drap på Jonas Aarseth Henriksen. Foto: Emilie Holtet / NTB

NTB

Begge siktede etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen forsvares av advokater fra Elden Advokatfirma. – Det er som hovedregel kurant, sier John Christian Elden.

Begge de siktede etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen har fått oppnevnt advokater som er ansatt i samme firma. Advokatene Thomas Randby og Ellen Tvedten Jorem forsvarer den 28 år gamle mannen som ble pågrepet for drapet torsdag 14. september.

Onsdag ble en 30 år gammel mann pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drapet på Henriksen. Han har fått advokat Geir Jesinsky oppnevnt som sin forsvarer.

Alle de tre advokatene jobber i Elden Advokatfirma.

Betydelig og konkret risiko

– Advokatene har et selvstendig ansvar. Hvis det er en betydelig og konkret risiko for at interessemotsetning kan oppstå, vil vi be om at en av dem blir byttet ut, sier politiinspektør Odd Skei Kostveit i Sørøst politidistrikt til NTB.

I reglene for god advokatskikk fra Advokatforeningen heter det at « I samme sak må ikke en advokat rådgi, representere eller handle på vegne av to eller flere klienter hvis det foreligger eller oppstår motstridende interesser mellom dem i saken eller det er en klar risiko for dette.»

I reglementet heter det også at denne regelen gjelder for advokatselskaper, kontorfellesskap med «alle dets deltakere».

Også i straffeprosessloven går det fram at for flere siktede som har motstridende interesser, kan ikke samme person være forsvarer.

Er som hovedregel kurant

– Jeg regner med at det er vurdert konkret både av dem og politiet/retten. Hovedregel er at de kan velge forsvarer fritt, men hvis de for eksempel skylder på hverandre, kan de ikke bistås av samme advokat eller firma. Hvis begge mener seg uskyldige eller skyldige, er det som hovedregel kurant, sier Elden Advokatfirmas grunnlegger, advokat John Christian Elden, til NTB.

Elden Advokatfirma har vokst kraftig de siste årene og teller i dag nærmere 150 ansatte, hvorav 61 er partnere i selskapet. Det er blitt blant de aller største selskapene innen prosedyre og strafferett i Norge med kontorer flere steder i landet.

En uke etter at han ble pågrepet har den siktede 28-åringen etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen har så langt uttrykt mistillit til politiet og har nektet å forklare seg i avhør. Han samtykket ikke til fengslingen og nekter straffskyld.

Mannen som ble pågrepet onsdag blir trolig framstilt for varetekt torsdag. Det er ikke kjent hvordan han stiller seg til siktelsen fra politiet. Ifølge forsvareren vil han samarbeide med politiet.

– Min klient er fortsatt i avhør. Han ønsker besvare alle de spørsmål politiet har og samarbeide slik at dette kan hjelpe etterforskningen. Dermed tar dette og avhøret tid og fortsetter snarlig etter pause, skriver advokat Geir Jesinsky til NTB onsdag kveld.

I en uttalelse til NRK senere onsdag kveld sa han også at hans klient ikke erkjenner straffskyld og mener han har alibi. Ifølge Jesinsky sier hans klient at han ikke har noe med drapet å gjøre.

Greit hvis de er enige

Forsvarergruppen i Advokatforeningen har som formål å styrke siktedes rettsstilling, styrke forsvarsrollen og styrke forsvarernes interesser. Leder Marius Dietrichson vil ikke kommentere den konkrete saken med tre advokater fra samme firma som forsvarere for de to siktede i drapssaken på Innlandet.

– På generelt grunnlag, er at det etter Advokatforeningens advokatetiske regler mulig at ulike advokater ved samme kontor kan bistå ulike siktede i samme sak. Forutsetningen er at det ikke foreligger konkrete holdepunkter for at de to har motstridende interesser, sier Dietrichson i gruppen til NTB.

– Etter Forsvarergruppens retningslinjer er det i tillegg krav om at det heller ikke kan oppstå en slik situasjon, legger han til.