Misnøye med lønn blant hovedgrunnene til at ansatte slutter i Forsvaret

En undersøkelse viser at manglende karrieremuligheter og lønnsnivå er de vanlige årsakene til at folk sluttet i Forsvaret i 2021 og 2022. Foto: Javad Parsa / NTB

NTB

Misnøye med karrieremuligheter og lønn er blant de viktigste grunnene til at militært ansatte sluttet i jobben i 2021 og 2022. Det viser en ny undersøkelse.

Undersøkelsen fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) viser at manglende karrieremuligheter og lønnsnivå er de vanlige årsakene til at folk sluttet i Forsvaret, med 29 prosent hver, skriver Forsvarets Forum.

Den viser også at 20 prosent var misfornøyd med personellforvaltningen, mens 17 prosent mener det var for vanskelig å kombinere jobb og fritid eller familieliv.

14 prosent oppgir at de har mistet troen på systemet.

Undersøkelsen er den tredje i rekken hvor FFI ser på sluttårsaker i Forsvaret. Tre av de fem vanligste årsakene – misnøye med karrieremuligheter, lønn og kombinasjon av jobb og familieliv og fritid – kom også på topp i de to foregående undersøkelsene.

28 prosent oppgir at de var fornøyd med jobben. Årsakene til at de likevel sluttet er i stor grad at de ønsker å ta en sivil utdannelse, eller at de rett og slett ønsket å gjøre noe annet.