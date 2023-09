Ungdomsskoleelev i Stavanger har fått påvist smittsom hjernehinnebetennelse

NTB

En ungdomsskoleelev har fått påvist smittsom hjernehinnebetennelse i Stavanger. Kommunens smittevernoverlege oppfordrer nærkontakter til å ta antibiotika.

– Onsdag har kommunen jobbet med smittesporing. Vi har vært i kontakt med den smittedes nærkontakter, varslet skolen og andre som har vært i kontakt med den smittede, sier smittevernoverlege Ruth Midtgarden i Stavanger kommune til Stavanger Aftenblad.

Videre sier overlegen at nærkontakter kan ha bakterien i halsen og i sjeldne tilfeller utvikle sykdommen. Derfor anbefaler kommunen nærkontakter å ta en dose med antibiotika for å fjerne et eventuelt bærerskap av bakterien, noe som vil utrydde bakterien.

Smittsom hjernehinnebetennelse skyldes bakterier som kalles meningokokker. Midtgarden oppfordrer helsepersonell og befolkningen om å være ekstra obs på symptomer som kan skyldes disse.

– Symptomene er høy feber kombinert med sterk hodepine, oppkast og dårlig allmenntilstand, sier hun til avisen.

Det er sjeldent at bakterien sprer seg videre, og som regel dukker det bare opp et tilfelle om gangen, ifølge overlegen.