NTB

Mannen i 30-årene som onsdag ble siktet i Jonas Henriksen-saken, erkjenner ikke straffskyld, ifølge mannens forsvarer. Siktede hevder å ha alibi for drapsdagen.

– Han mener han har alibi, blant annet naboer og andre som kan bekrefte at han var hjemme på dødstidspunktet, sier forsvarer Geir Jesinksy til NRK.

Den siktede 30-åringen samtykket til to ukers varetektsfengsling.

– Han samtykker ikke fordi han er skyldig, men for at politiet skal få gjøre sin jobb uten at han kan påvirke noen, sier forsvarer Geir Jesinksy til kanalen.

Han sier at hans klient er sjokkert over pågripelsen og stiller seg uforstående til siktelsen. Han hevder å ha alibi fra blant annet naboer, som ifølge ham kan bekrefte at han var hjemme på dødstidspunktet.

Den 30 år gamle mannen ble pågrepet i saken tidlig onsdag morgen, siktet for drap og medvirkning til drap. Fra før er en 28-åring også siktet i saken.

Jesinksy sier at 30-åringen hevder at han ikke har noe med drapet å gjøre. Videre sier han at den andre siktede er en gammel kjenning fra ti år tilbake, som hans klient kun hadde kontakt med igjen nå nylig.

Hittil er to personer er pågrepet og siktet for drapet på Jonas Aarseth Henriksen (30), som ble funnet drept nærheten av en hytte i Nes i Ådal i august i år. Politiet har sagt at de ikke utelukker flere pågripelser.