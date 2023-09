Miljøorganisasjoner mener det er for dyrt å saksøke staten

NTB

Søksmålet mot staten for gruvedumping i Førdefjorden koster Naturvernforbundet og Natur og Ungdom millioner. Det strider med internasjonale avtaler, mener de.

Det er et brudd på Århuskonvensjonen, som slår fast at befolkningen har rett til å få prøvd beslutninger som påvirker miljøet uten at det blir uoverkommelig dyrt, skriver Naturvernforbundet i en pressemelding.

– Dette er et demokratisk problem, sier leder Truls Gulowsen i Naturvernforbundet.

Miljøorganisasjonene er i gang med å saksøke staten for at de tillot dumping av gruveavfall i Førdefjorden, noe de mener er et brudd på en rekke norske og EØS-rettslige miljøkrav. Dette vil koste mer enn tre millioner kroner bare i advokatbistand og sakkyndig bistand, ifølge Naturvernforbundet, og det betyr at de må avvise mange andre viktige saker.

– Slik burde det ikke være. Fjordsøksmålet er den første saken hvor vi virkelig kan få prøvd myndighetenes praksis med å tillate omfattende og alvorlig forurensning av naturen, sier Gulowsen og NU-leder Gina Gylver.

Organisasjonene mener norske myndigheter oppgir for lave beløp for å holde seg til konvensjonen.

– Ifølge regjeringens rapport om konvensjonen (side 30) koster det bare 5000 kroner å prøve en miljøsak for domstolene. Det står i stor kontrast til de reelle kostnadene. Den norske domstolsadministrasjonen anbefaler å ha 600.000 kroner for å ta en sak én dag for retten, sier Gulowsen.

Han peker på at nabolandene Sverige og Danmark har henholdsvis særegne miljødomstoler og miljønemnder.