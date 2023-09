Politiet: Ny mann siktet og pågrepet for drapet på Jonas Aarseth Henriksen

NTB

Politiet har pågrepet en 30 år gammel mann for drapet på Jonas Henriksen. Fra før er en 28-åring pågrepet. Politiet vil ikke utelukke at flere kan bli pågrepet.

– Den pågrepne er en 30 år gammel mann. Han er norsk statsborger og er kjent for politiet fra før. Han er pågrepet for drap eller medvirkning til drap på Jonas Henriksen, sa politiinspektør Odd Skei Kostveit i Sørøst politidistrikt på en pressekonferanse i Hønefoss onsdag.

Han utelukker ikke at flere kan bli pågrepet i saken.

Mannen ble pågrepet i boligen sin i Innlandet onsdag morgen. Flere medier, blant annet VG og NRK , skriver at han ble pågrepet i Elverum.

Han var i 12-tiden onsdag på vei til arresten i Drammen, og han har fått oppnevnt advokat Geir Jesinsky som forsvarer.

– Det er ikke avklart om han stiller til avhør i dag. Han blir trolig framstilt for varetektsfengsling i morgen. Der vil politiet be om fire ukers varetekt med de restriksjoner loven gir oss hjemmel til, sier Kostveit.

Geir Jesinsky har ikke besvart NTBs henvendelser onsdag.

28-åring pågrepet tidligere

Jonas Aarseth Henriksen (30) ble funnet død i nærheten av en hytte i Nes i Ådal 17. august. Saken ble først etterforsket som et mistenkelig dødsfall. Saken ble deretter etterforsket som et drap. Mannen som ble funnet død, hadde status som fornærmet i saker som har vært eller er under etterforskning.

Onsdagens pågripelse er den andre i forbindelse med etterforskningen etter at en 28 år gammel mann ble pågrepet på Rena i Innlandet 14. september. Også han er siktet for drap på Jonas Aarseth Henriksen. 28-åringen ble fredag varetektsfengslet i fire uker.

Han samtykket ikke til fengslingen og nekter straffskyld.

Ikke avhørt i saken tidligere

Kostveit sier at pågripelsen av 30-åringen onsdag var en planlagt aksjon.

– Den foregikk udramatisk. Vi hadde støtte fra flere politidistrikter og også de nasjonale bistandsenhetene, sier Kostveit.

Han har ikke vært avhørt i saken tidligere.

– Jeg kan ikke si noe om eventuell relasjon verken mellom de to pågrepne eller eventuell relasjon mellom dem og Jonas, sier Kostveit.

Politiet skal ransake boligen til mannen i 30-årene og andre adresser han har tilknytning til.