Ap sikrer Høyre-ordfører i Engerdal

NTB

Høyres Tor Erik Skramstad blir ny ordfører i Engerdal, til tross for at Høyre ble minste parti i kommunen ved valget.

– Vi gikk til valg på å få ordføreren. Og vi gjorde et godt valg i Engerdal. Vi hadde også gode samtaler med Senterpartiet, men følte vi at vi fikk mest igjen hos Ap. Kjemien stemte også bedre, sier Engerdals nye ordfører Tor Erik Skramstad til Østlendingen.

Kun Sp, Ap og Høyre stilte til valg i kommunen i Innlandet med rundt 1250 innbyggere. Sp ble størst med 41,4 prosent av stemmene, fulgt av Ap på 33,4 prosent og Høyre med 25,2 prosent.

Skramstad sier at det er første gang i moderne tid at Engerdal får en Høyre-ordfører.

Avtalen går ut på at Ap får varaordføreren samt lederen i Fjellstyret med Høyre som nestleder. Ap får to representanter i formannskapet, Høyre en, mens Sp sikres de to siste plassene.