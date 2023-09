NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, onsdag 20. september.

FNs høynivåuke i New York

FNs høynivåuke fortsetter med en rekke møter mellom stats- og regjeringssjefer. Samtidig skal Sikkerhetsrådet diskutere Ukraina, og tidligere er det meldt at president Volodymyr Zelenskyj kan komme til å delta. Det blir også toppmøter om klima, utviklingsfinansiering og pandemiberedskap.

Kong Charles besøker Frankrike

Storbritannias kong Charles ankommer Frankrike ankommer for et tredagersbesøk. Frankrike-besøket, som ble utsatt i mars på grunn av omfattende streiker mot en omstridt pensjonsreform, var opprinnelig ment å være Charles' første statsbesøk til et annet land etter dronning Elizabeths død. På grunn av utsettelsen ble det isteden Tyskland, som han besøkte senere den måneden.

Mediebedriftene med opplagstall

I dag kommer mediebedriftene med opplagstall for første halvår. I mars ble det kjent at avisopplaget falt for første gang siden 2016. Totalopplaget for norske aviser gikk tilbake med 0,5 prosent fra andre halvår 2021 til andre halvår 2022. De nye tallene publiseres klokken 9.

Ødegaards Arsenal spiller Champions League

Kaptein Martin Ødegaard leder i kveld sitt Arsenal i det som er klubbens første Champions League-kamp siden 2016/2017-sesongen. Arsenal tar imot nederlandske PSV Eindhoven, som for tiden leder den nederlandske fotballigaen. De to andre lagene i gruppe B er spanske Sevilla og franske Lens, som også møtes i kveld.