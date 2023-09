Mann med mulig tyvgods falt ned fra bygning i Bergen

NTB

En mann fikk natt til onsdag hjelp fra helsepersonell etter å ha falt tre meter ned fra en bygning i Bergen. Han var i besittelse av mulig tyvgods, ifølge politiet.

Politiet i Bergen fikk ved 2.30-tiden melding om at det var knust en rute i en butikk i Bergen sentrum. Kort tid etter kom det melding om at en person klatret på en bygning like ved.

– Denne personen falt ned mens melder pratet med oss, skriver Vest politidistrikt på X.

Politiet opplyser at mannen falt rundt to-tre meter og lå på bakken da politiet ankom stedet. Han skal ha klaget på smerter i magen, og ambulanse ble derfor tilkalt.

– Han blir nå tilsett av helsepersonell på stedet, skrev politiet klokken 3.14.

Politiet opplyser at mannen var besittelse av det de anser som tyvgods fra butikken som fikk knust ruten.