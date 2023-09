Eva Joly mener Erna Solberg må trekke seg

Eva Joly under et besøk i Norge i 2017. Foto: Lise Åserud / NTB

NTB

Korrupsjonsjegeren Eva Joly mener Høyre-leder Erna Solberg må trekke seg av hensyn til demokratiet etter skandalen rundt ektemannens aksjehandel.

Norskfødte Eva Joly er i dag en fransk advokat, politiker og tidligere forhørsdommer. Til Klassekampen sier hun at Solberg-saken bare kan få ett utfall – at Erna Solberg må gå av for å bevare tilliten til demokratiet.

Hun er bekymret for signaleffekten om Solberg blir sittende til tross for skandalen.

– Hvis dette kan skje uten konsekvenser, bekrefter det ytterliggående Høyres mantra om at alle maktstrukturene er råtne, sier Joly.

Høyres sentralstyre har så langt ikke gitt uttrykk for noe annet enn at Solberg har partiets fulle tillit. De mener Solberg har blitt ført bak lyset av ektemannen og dermed ikke kan holdes ansvarlig.

– Det er trist, men irrelevant, om hun har blitt lurt eller om hun er lei seg. Som en politisk eksponert person er hun ansvarlig for at ingen av hennes nære relasjoner kan bruke hennes posisjon til egen vinning. Dette har Norge forpliktet seg til i FN for tjue år siden, sier Joly.

Hun har tidligere uttalt at også utenriksminister Anniken Huitfeldt bør trekke seg som følge av saken knyttet til ektemannens aksjekjøp.