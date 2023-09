NRK: Norge får ikke taletid om klima i FN

Norge og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) står ikke på talerlisten når FNs generalsekretær holder klimatoppmøte under FNs høynivåuke i New York onsdag. Her er han fotografert i New York. Foto: Pontus Höök / NTB

NTB

Norge står ikke på talerlisten når FNs generalsekretær holder klimatoppmøte under FNs høynivåuke i New York, ifølge NRK. Det gjøre heller ikke USA eller Kina.

Kanalen skriver at de har sett talerlisten for møtet onsdag og at Norge ikke står oppført.

Tidligere har FNs generalsekretær António Guterres uttalt at kun de landene som har troverdige planer for omstilling av sine fossile næringer, får tale.

– Superpinlig for Norge

I invitasjonen het det at land får slippe til «dersom de har noe konkret å komme med», skrev NRK tidligere denne uken. Tidligere tirsdag sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) at det er synd om ikke Norge fikk taletid.

– Norge gjennomfører jo nå grep på klimapolitikken som skal ta oss over i det fornybare og som skal få klimafinansieringen opp å stå, sa Støre.

Leder Frode Pleym i Greenpeace Norge mener utelatelsen viser at Norge ikke har troverdig plan for omstilling

– Dette er superpinlig for Norge! Forhåpentligvis er det en skikkelig vekkerklokke for politikerne våre, sier han til NRK.

Ifølge talerlisten får blant annet Danmark og Island holde innlegg.

Kun 34 land

Ifølge nyhetsbyrået Reuters står kun 34 land på lista over talere. Blant dem som glimrer med sitt fravær er USA og Kina, som står for de største utslippene i verden. Heller ikke De forente arabiske emirater, som er vertskap for klimatoppmøtet COP28 i desember, får slippe til.

Talerlisten består av ledere fra land som FN-sjefen mener svarer på hans oppfordring om å framskynde globalt klimaarbeid, blant dem Brasil, Canada, Pakistan, Sør-Afrika og Tuvalu, samt EU.

Guterres sier at ett av målene var å få fram handling fra land og selskaper som har klimaplaner som ikke i tråd med de globale klimamålene.

Selskap, London og California

Også selskaper og institusjoner står på talerlisten, blant dem bank- og forsikringskonsernet Allianz, Verdensbanken, Det internasjonale pengefondet, London by og den amerikanske delstaten California.

John Kerry, FNs spesialutsending for klima, skal være til stede på toppmøtet, men skal ikke holde innlegg, ifølge en talsperson.

FNs generalsekretær har holdt kortene tett til brystet når det gjelder hvem som er invitert til å tale. Selwin Hart, FN-sjefens klimarådgiver, fortalte tidligere denne uka at målet ikke er å gjøre land eller selskaper som ikke kommer med, «flaue», men å inspirere til mer handling fra andre.

Tok opp klimatiltak

I utvelgelsen av taleland har FN blant annet lagt vekt på at de må ha oppdatert sine klimaplaner for perioden før 2030, samt å ha oppdatert mål for å nå få klimautslippene til «netto null» og planer for å fase ut fossil brensel.

– Jeg er ikke sikker på om alle statsledere kjenner varmen. Tiltakene er helt elendige, sa Guterres i sin åpningstale i FNs hovedforsamling.