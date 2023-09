VG: Nytt bevis i attentatforsøket i Orderud-saken

Kristin Kirkemos DNA er funnet på teipbiter.

Statsadvokat Sturla Henriksbø bekrefter at politiet har fått DNA-treff på teipbiter som ble funnet etter attentatforsøket mot Anne Orderud Paust i 1998.

– Gjenopptakelseskommisjonen har gjennomført en omfattende gjennomgang av beslag i saken, og fått gjennomført nye DNA-undersøkelser av dette materialet. Resultatene er nå kommet, og det viser seg at Kristin Kirkemos DNA er funnet på noen teipbiter som var brukt til å feste en dynamittgubbe under bilen på Anne Orderud Paust, sier Henriksbø til VG.

Vil ikke kommentere

Det er gjort nye DNA-funn på teipbiter som satt på dynmittkubben som var festet til Anne Orderud Pausts bil under attentatsforsøket i 1998.

Statsadvokaten mener DNA-funnet styrker påtalemyndighetens teori om at Kristin Kirkemo var med og utførte attentatforsøket på Anne Orderud Paust.

Kirkemo var tiltalt for forholdene og ble først dømt for dette i tingretten – men frikjent i lagmannsretten.

Attentatforsøket fant sted i underkant av ett år før trippeldrapet på Orderud gård.

Vegard Aaløkken representerer Kristin Kirkemo. Overfor VG ønsker han ikke å kommentere de nye funnene. Aaløkken påpeker at Kirkemo er ferdig med saken, og at hun ønsker å legge det hele bak seg.

Sandberg: – Må føre til gjenåpning

Tore Sandberg mener Per og Veronica Orderud må få saken sin gjenopptatt etter de nyeste DNA-funnene som er gjort i forbindelse med attentatforsøket mot Anne Orderud Paust i 1998.

Privatetterforsker Tore Sandberg er krystallklar på at de nye DNA-funnene som er gjort etter attentatforsøket i 1998, må føre til gjenåpning av Orderud-saken.

– Dette må føre til gjenåpning for Per og Veronica Orderud. Jeg har vært i kontakt med Per Orderuds advokat Arvid Sjødin, som også mener dette er en klar gjenopptakelsesgrunn, sier Sandberg til NTB.

Ifølge privatetterforskeren var alt overveiende bevis som ble brukt mot de to under rettssaken forklaringene til Kristin Kirkemo og Lars Grønnerød.

– Det som er problematisk, er at vi sitter med 16.600 sider med dokumenter og kan foreløpig ikke ha registrert å ha fått disse dokumentene fra Gjenopptakelseskommisjonen, sier Sandberg.

– Dette er et dramatisk og viktig funn som skyter med Kristin Kirkemos troverdighet. Den var helt avgjørende for dommen mot Per og Veronica Orderud.

Det sier Veronica Orderuds advokat Frode Sulland til NTB.

Dømt for medvirkning

Drapene på ekteparet Kristian og Marie Orderud og deres datter Anne Orderud Paust skjedde i pinsen i 1999.

Ingen er dømt for selve drapene på Orderud gård, men ekteparets sønn Per Orderud, hans kone Veronica Orderud, Veronicas søster Kristin Kirkemo og Kirkemos ekskjæreste Lars Grønnerød ble alle dømt for medvirkning.

Per og Veronica Orderud har en rekke ganger begjært trippeldrapssaken gjenopptatt.

Siden 2018 har Gjenopptakelseskommisjonen gjennomført ulike undersøkelser og tatt flere avhør i arbeidet med begjæringen fra Per og Veronica Orderud.

I den forbindelse har kommisjonen ønsket å avhøre Kristin Kirkemo, men fått avslag.

Statsadvokat Henriksbø sier også at det nye DNA-funnet i attentatsaken er i tråd med tiltalen som ble tatt ut mot Kirkemo, Per og Veronica Orderud, og Lars Grønnerød i forbindelse med trippeldrapet. Han sier også at det styrker grunnlaget for domfellelse.

Gjenopptagelseskommisjonens leder Kamilla Silseth ønsker ikke å kommentere de nyeste opplysningene. I juni sa hun til NTB at de jobber med saken, men at avgjørelsen til kommisjonen ligger et stykke fram i tid.