Norge og USA vil hjelpe afrikanske småbønder med nytt fond

NTB

Norge og USA skal bruke 350 millioner kroner hver på et landbruksfond som skal sikre mer privat kapital til afrikanske småbønder.

Håpet er at fondet skal skape mer investeringsvilje og øke matsikkerheten i Afrika sør for Sahara. Metoden er at fondet minsker risikoen for små landbruksbedrifter og på den måten gjør at afrikanske småbønder får større tilgang til privat kapital.

Det norsk-amerikanske initiativet – FASA-programmet – ble lansert av utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim og sjefen for USAID Samantha Power under FNs høynivåuke i New York mandag, skriver UD i en pressemelding.

Målet er blant annet å minske avhengigheten av importert mat.

– Jeg mener dette er et viktig skritt for mer selvforsyning og mindre importavhengighet for afrikanske land, sier Tvinnereim i pressemeldingen.

Ifølge Norads beregninger har fondet potensial til å skape 20.000 nye jobber og bedre situasjonen for over 1,4 millioner småbønder.

Kenyas president William Ruto, USAs finansminister Janet Yellen og Afrikabankens president Akinwumi Adesina deltok også på lanseringen.