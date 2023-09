Halvparten opplever svekket økonomi, ifølge Virke

Virke-sjef Bernt Apeland er bekymret for økonomien til næringslivet når stadig flere oppgir å ha dårlig rå. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

NTB

En av to i Norge opplever svekket økonomi sammenlignet med for et år siden, ifølge Virke. Virkesjefen er bekymret for hvordan det vil påvirke næringslivet.