Norge donerer beltevogner til Ukraina

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) bekrefter at Norge skal donere rundt 50 beltevogner til Ukraina og landets forsvarskrig mot Russland. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

NTB

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) opplyser at Norge skal donere rundt 50 beltegående transportkjøretøy til Ukraina.

– Ukraina har fortsatt sterkt behov for militær støtte i kampen mot de russiske invasjonsstyrkene. Norge vil fortsette å støtte Ukraina så lenge det trengs, sier forsvarsministeren i en pressemelding.

Kjøretøyene som doneres har hittil stått på lager hos Forsvaret, men er nå vedlikeholdt, opplyser regjeringen.

Beltevogner kommer seg fram i terreng der hjulgående lastebiler må stanse og er derfor et viktig supplement til lastebiler for å frakte forsyninger. De kan blant annet brukes til å frakte ammunisjon, mat og vann for å støtte ukrainske styrker i felt.

Norge har fra før donert en rekke kapasiteter til Ukraina, deriblant Nasams luftvern og stridsvogner. I tillegg har regjeringen besluttet å donere F-16 kampfly.