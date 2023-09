Ny rapport: Plastforurensing kan reduseres med 90 prosent innen 2040

Plastforurensing er et stort miljøproblem verden over. Her går indiske hinduer gjennom en plastforurenset strand på vei til en religiøs feiring. Foto: Rafiq Maqbool / AP / NTB

NTB

Hvis det kommer en global plastavtale på plass, kan det bli 90 prosent mindre plastforurensing innen 2040, hevder en ny rapport fra Nordisk ministerråd.

Hvis ikke man får på plass en konkret avtale med kraftig forsterkede tiltak, finner rapporten Towards Ending Plastic Pollution by 2040: 15 Global Policy Interventions for Systems Change isteden at man kan risikere en dobling av plastforurensingen.

– Nå har vi muligheten til å få på plass en effektiv plastavtale innen utgangen av 2024. La oss samarbeide for å redusere produksjonen og forbruket av plast, sikre en trygg sirkulær omstilling og stanse plastforurensningen innen 2040, for å beskytte menneskers helse og miljøet, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) i en pressemelding.

Rapporten, som er utarbeidet av Systemiq, foreslår en global pakke på 15 politiske tiltak. Med disse hevder de at man kan redusere produksjon av plast med 30 prosent sammenlignet med 2019-nivå innen 2040, gjennom begrensninger av bruken i engangsplast og mer gjenbruk.

I tillegg mener rapporten at man kan redusere plastforurensing og utslipp av mikroplast med 90 prosent. Selv med disse tiltakene vil 13 millioner tonn plast komme på avveie i naturen, herunder fem millioner tonn mikroplast, heter det i pressemeldingen.

Uten tiltakene vil produksjonen av ny plast øke med 66 prosent i 2040, forurensingen nær dobles, og CO2-utslippene øke med 63 prosent.

Rapporten lanseres tirsdag kveld under FNs hovedforsamling.