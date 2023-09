NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, tirsdag 19. september.

Høyre legger fram tidslinje i Finnes-saken

I dag skal Høyre legge fram en tidslinje i Solberg/Finnes-saken. Høyre-nestleder Henrik Asheim sier til NRK at tidslinjen vil vise at Høyre og Erna Solberg har gitt riktig informasjon i saken og at hele aksjelisten ikke kunne kommet ut før valget. Det er ikke kjent når og hvordan Høyre vil offentliggjøre tidslinjen sin.

Hoveddebatten i FN starter

I dag begynner hoveddebatten under FNs hovedforsamling, der en rekke verdensledere deltar. Først ut er Brasils president Lula da Silva og USAs president Joe Biden. Også FNs generalsekretær António Guterres og Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan skal tale.

Forsvarsministermøte om Ukraina i Tyskland

Forsvarsministrene som deltar i kontaktgruppa for Ukraina, samles til et møte på Ramstein-basen i Tyskland. Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) deltar. Møtet er det 15. i rekken.

Ryerson møter Mbappé

Julian Ryerson skal ut mot Kylian Mbappé når Dortmund møter PSG i Champions League i kveld. Den norske landslagsspilleren Ryerson gjorde comeback for den tyske storklubben forrige serierunde etter en skade som har holdt ham ute siden august.

Haaland og City starter tittelforsvar

Erling Braut Haaland og Manchester City starter en ny sesong av Champions League i dag. Det engelske laget er regjerende mestere i turneringen, og Haaland ble toppscorer forrige sesong. De åpner årets utgave hjemme mot serbiske Røde Stjerne. Kampen starter 21.00.