Flyselskapene er bekymret for Avinor – møter samferdselsministeren

NTB

Avinor sliter med økonomien etter koronapandemien og har varslet avgiftsøkninger som kan gjøre flybillettene blir 25 kroner dyrere. Flyselskapene er bekymret

Tirsdag møter sjefene for de tre største flyselskapene i Norge, Norwegian, SAS og Widerøe, samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) sammen med bransjeorganisasjonen NHO Luftfart. Der vil spørsmålet om rammebetingelsene Avinor er underlagt fra staten bli tatt opp.

– Bransjen er bekymret for om Avinor er rigget for å håndtere sin virksomhet videre med de rammebetingelsene selskapet har nå, sier direktør Erik Lahnstein i NHO Luftfart til NTB.

Færre flyreiser

Avinor varslet om økte avgifter til flyselskapene da det la fram halvårsresultat 31. august. Selv om antallet reisende har økt, er det likevel 11 prosent færre reisende enn det var i 2019, før koronapandemien.

Dette betyr mindre inntekter for Avinor som på statens vegne driver 43 flyplasser over hele landet.

Nå ligger passasjeravgiften og startavgiften flyselskapene betaler til Avinor an til å øke med nesten 30 prosent. Det vil utgjøre om lag 25 kroner per billett

Flyselskapene frykter de økte avgiftene er signal om dypere problemer for Avinor, og at en avgiftsøkning i år vil følges av en ny neste år. De peker på at det kan gå helt fram til 2028 før lufttrafikken er tilbake på samme nivå som før pandemien.

Blir for dyrt

– Så vi er jo bekymret for at man får en avgiftsøkning som blir dyr for de reisende og for flyselskapene, sier Lahnstein og legger til at redusert rutetilbud kan bli konsekvensen.

Avinor får sine inntekter fra gebyrer som ilegges flyselskapene som bruker selskapets flyplasser, og inntekter fra butikker og parkeringsanlegg.

Dessuten utgjør inntekter fra taxfree-salget på flyplassene er viktig bidrag. Under og etter pandemien har særlig disse inntektene falt og derfor vil Avinor heve avgiftene fra flyselskapene.