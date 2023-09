Sju kvinnelige advokater fra Norge inne på eksklusiv lederliste

NTB

Sju kvinnelige, norske advokater er kåret til «women leaders» i The International Financial Law Reviews årlige rangering.

Tidsskriftet, også kjent som IFLR1000 , rangerer årlig rundt 5000 advokatvirksomheter og over 20.000 advokater. Blant annet er det en egen kategori for ledende kvinnelige advokater som utmerker seg – og i årets oversikt er det sju norske kvinner, skriver Advokatbladet.

– Jeg tror nok det kan ha noe for seg å løfte fram kvinnelige ledere, men jeg tror og håper vi snart kommer dit at kjønnsbalansen i partnerskap og i advokatrangeringene blir så god at det blir overflødig med en egen kategori for kvinner, sier Tone Østensen fra advokatfirmaet Wiersholm.

Hun er en av sju norske kvinnelige advokater som er på listen. Der finner vi også Marianne Lind Sahl (Schjødt), Camilla Skøie Mørkve (Schjødt), Camilla Magnus (Selmer), Solveig Fagerheim Bugge (Thommessen), Ellen Teresa Heyerdahl (Thommessen) og Kristine Hasle (Wiersholm).

– Dette er en eksklusiv gruppe advokater med enestående omdømme innenfor sine markeder, som enten har ekspertise og erfaring med å jobbe med komplekse avtaler, eller som innehar lederroller. For enkelte gjelder begge deler, skriver IFLR1000 om kvinnene på listen.