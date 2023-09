Statsviter: – Å rope på et skifte i Ap-ledelsen blir banalt

Det er ikke bare Jonas Gahr Støres skyld at det går dårlig med Ap, mener statsviter Svein Erik Tuastad. På bildet er partisekretær Kjersti Stenseng (til vestre), nestlederne Tonje Brenna og Jan Christian Vestre og partileder Jonas Gahr Støre. Foto: Heiko Junge / NTB

NTB

Det er ikke bare Jonas Gahr Støres skyld at det går dårlig med Ap, mener statsviter Svein Erik Tuastad ved Universitetet i Stavanger. Han peker på flere årsaker.

Enkelte Ap-ordførere krever at Jonas Gahr Støre må trekke seg etter Aps dårlige valgresultat på 21,7 prosent. De mener dårlig partiledelse og regjeringens habilitetssaker har skylden for det svake valgresultatet, skriver Dagsavisen.

Statsviter Svein Erik Tuastad ved Universitetet i Stavanger sier til avisen at man nå er i en fase der enkle løsninger sitter løst, og det aller enkleste er å se på partilederen og resten av ledelsen.

– Å rope på et skifte i Arbeiderpartiets ledelse blir banalt, særlig fordi de nettopp har fornyet ledelsen sin, sier Tuastad.

Han viser til at statsrådene Tonje Brenna og Jan Christian Vestre ble valgt til nye nestledere så sent som under Ap-landsmøtet i mai.

Tuastad trekker derimot fram flere andre årsaker til Aps svake valgresultat. Han peker på at alle regjeringskonstellasjoner i Skandinavia har blitt rammet av de dårlige tidene, med krig, dyrtid, inflasjon og høye renter, og at Ap som det største regjeringspartiet betaler prisen for dette med fall i oppslutning.