Arbeidsgiveren til Finnes: Halvparten av aksjehandlene ble gjort på hjemmekontor

NTB

Norsk Industri-leder Stein Lier-Hansen sier at Sindre Finnes gjennomførte halvparten av de omtalte aksjehandlene fra hjemmekontor under coronapandemien.

– Kan ikke gi deg en eksakt dato, men så langt er cirka 50 prosent av transaksjonene skjedd på hjemmekontor under covid-19, sier administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri til TV 2.

Erna Solbergs ektemann Sindre Finnes er ansatt som fagsjef i Norsk Industri.

Fredag varslet Norsk Industri at de ville ha en full gjennomgang av aksjehandlene som Finnes har gjort i perioden 2013 til 2021 mens Erna Solberg var statsminister. I alt er det snakk om over 3600 transaksjoner.

Stein Lier-Hansen presiserer at deres fullstendige gjennomgang av aksjehandlene ikke er ferdig, og at han ikke vet når den er ferdig.

– Vi har nå en gjennomgang rundt dette med bruk av arbeidstid. Den er ikke klar, men er meget grundig og tas på største alvor, sier han.

Lederen sier samtidig at Finnes ikke jobber på kontoret til Norsk Industri på Majorstuen i Oslo mandag.

– Sindre er tilgjengelig for oss i dag, men ikke på kontoret. Det er for å skjerme ham for et betydelig press, sier Lier-Hansen.