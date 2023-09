NTB

Dette er blant de ventede hendelsene mandag 18. september.

Verdensledere samles til FN-møte i New York

Verdens stats- og regjeringssjefer samles til høynivåuken i FNs hovedforsamling i New York i USA, som går av stabelen mandag. Der skal verdenslederne diskutere brennende diplomatiske spørsmål og sette den globale agendaen for året som kommer. Fra Norge deltar statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap), utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp), klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Rettssak om gruveavfall i Førdefjorden

Mandag starter det som blir omtalt som Fjordsøksmålet i Oslo tingrett. Naturvernere har saksøkt staten for å stoppe deponering av gruveslam i Førdefjorden. Bakgrunnen for søksmålet er en årelang strid om et avfallsdeponi i Førdefjorden i forbindelse med gruvedrift i Engebøfjellet i Sunnfjord.

Kinas utenriksminister i Russland

Kinas utenriksminister Wang Yi skal møte sin russiske motpart Sergej Lavrov til samtaler i Moskva i Russland. Besøket skjer under en uke etter at Kinas visestatsminister Zhang Guoqing møtte Russlands president Vladimir Putin i den russiske byen Vladivostok i forbindelse med et økonomisk forum. Zhang sa da at Kina er villig til å samarbeide tettere med Russland til «gjensidig nytte».

Årets kokk og årets unge kokk kåres i Stavanger

Stavanger er vertsby for Årets kokk, den norske kvalifiseringskonkurransen for Bocuse d'Or Europe 2024, som foregår i Trondheim i mars neste år. Årets kokk vil i Trondheim få muligheten til å kvalifisere seg til videre verdensfinalen i den prestisjefylte kokkekonkurransen Bocuse d'Or 2025 i den franske byen Lyon – en uoffisiell VM i fransk kokkekunst.