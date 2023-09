Finnes til TV 2: – Ikke i stand til å fungere som normalt

Erna Solbergs ektemann Sindre Finnes beskriver et enormt medietrykk rundt hans aksjehandler og sier at det har ført til at han «ikke fungerer som normalt». Han sier det derfor vil ta tid å gi svar på alle spørsmål pressen har om saken. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

Erna Solbergs ektemann Sindre Finnes beskriver et enormt medietrykk rundt saken om hans aksjehandler. – En tøff tid for hele familien vår, sier han til TV 2.

– Som følge av oppmerksomheten denne saken har fått og det enorme medietrykket, er jeg rett og slett ikke i stand til å fungere som normalt nå. Det gjør at det kan ta tid før dere får svar på alle spørsmålene deres, sier Finnes til kringkasteren.

Han gjentar at han er lei seg for at han har satt Solberg i en vanskelig situasjon.

– Jeg håper på forståelse for at dette er en tøff tid for hele familien vår, og vil gjerne gjenta at jeg er utrolig lei meg for at jeg har satt Erna i denne situasjonen, sier han.

Uttalelsen kommer etter at det fredag ble kjent at Finnes gjorde 3650 aksjehandler mens Solberg var statsminister i perioden 2013–2021. Flere av aksjehandlene gjorde Solberg inhabil i saker som regjeringen hennes behandlet.

SMK avviser Solbergs aksje-løsning

Høyre-leder Erna Solberg har foreslått at Statsministerens kontor (SMK) får innsyn i mannens aksjekonto hvis hun blir statsminister igjen. Løsningen avvises.

– Nei, Statsministerens kontor kan ikke ha oversikt over hvilke økonomiske og andre forhold som til enhver tid kan gjøre statsministeren eller andre regjeringspolitikere inhabile i sakene de har til behandling, sier kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse ved SMK til VG.

Hun legger til at de «kan gi dem opplæring og veiledning i forståelsen og praktiseringen av habilitetsreglene».

Fredag ble det kjent at Erna Solbergs (H) ektemann Sindre Finnes gjorde 3640 aksjehandler mens Solberg var statsminister i perioden 2013–2021.

Mange av aksjehandlene gjorde Solberg inhabil i saker som regjeringen hennes behandlet.

– Hvis jeg skulle bli statsminister igjen, må vi organisere det på en helt annen måte som sikrer fullt innsyn for Statsministerens kontor i VPS-kontoen til Sindre, sa Solberg til NTB etter pressekonferansen.

Det er denne løsningen SMK nå avviser.

– Vi har forståelse for dette og at habilitet uansett er den enkeltes ansvar, slik også Erna var tydelig på flere ganger under pressekonferansen i går. Vi vil derfor sørge for offentlighet om utskrifter fra VPS slik at det ikke vil være noen tvil, sier Høyres pressesjef Cato Husabø Fossen til VG.

Støre: – Det samme for ektefeller som for statsråder

Statsminister Jonas Gahr Støre kommenterer for første gang aksjehandlene til Erna Solbergs ektemann Sindre Finnes Han mener saken må bli ordentlig opplyst.

– Stortinget stiller sine spørsmål, og jeg regner med at all informasjon kommer fram, sier Støre til NRK.

På spørsmål om hva han tenker om at saken kom rett etter valget, sier Støre:

– Stortinget har spørsmål å stille om det, og offentligheten har spørsmål å stille om det, og det får Erna Solberg svare godt på.